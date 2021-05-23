Миллиарды цикад атаковали Америку

Жители нескольких американских штатов начали массово выкладывать в соцсети кадры с сотнями периодических цикад, которые захватили дороги, деревья, дома. Эксперты заявили, что такого не было 17 лет.

По данным сайта NBC News, сейчас цикады наиболее активны в Вирджинии, Мэриленде и Джорджии. Однако в ближайшее время на большей части Восточного побережья ожидается потепление. Это означает, что количество крылатых только увеличится.

«Это уникальный опыт, так как эти насекомые вылезают на месяц или около того», — заявил энтомолог из Университета Коннектикута Джон Кули.

Но радость от этого испытывают только ученые. Обычным жителям сотни цикад, облепивших даже стены домов, доставляют сплошные неудобства. Некоторых тошнит от одного внешнего вида насекомых.

Из открытых источников следует, что периодическим цикадам свойственно жить под землей. Их жизненный цикл составляет 12 и 17 лет в зависимости от вида. По размеру такие цикады меньше обычных. Известно, что эти насекомые не предоставляют для человека опасности.