Американские журналисты рассказали о способности России убить миллиарды людей

Российское ядерное оружие способно уничтожить миллиарды людей. У страны имеется более шести тысяч ядерных боеголовок, заявили журналисты американского издания 19FortyFive.

Как отметили в материале, девять стран в мире имеют имеют совокупный ядерный арсенал примерно в 13,5 тысячи боеголовок. Речь идет о США, Великобритании, Франции, Израиле, России, Китае, Индии, Пакистане и Северной Корее.

«Но США и Россия являются бесспорными лидерами на арене ядерного оружия, имея соответственно около 5,8 и 6,4 тысячи ядерных боеголовок», — подчеркнули авторы статьи.

Они добавили, что ядерное оружие по-прежнему остается в центре военной стратегии Москвы. Это позволяет России добиваться своих региональных целей, расширяя сферу влияния. При этом страна может не бояться, что США или НАТО развернут полномасштабный конфликт.

Издание напомнило, что Россия обладает ядерной триадой, в которую входят наземная, морская и воздушная составляющие. По словам американских журналистов, арсенал ядерного оружия России может убить миллиарды людей.