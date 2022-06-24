ЕС выделит Украине девять миллиардов евро

Украина получит от Евросоюза девять миллиардов евро в качестве финансовой помощи. Об этом по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, написало РИА «Новости».

Политик заявил, что власти Украины не могут платить за труд пограничников, полицейских, учителей и медиков.

«Мы приняли решение выделить девять миллиардов евро. Эти люди должны же на что-то жить», — сказал он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после начала специальной операции РФ на Украине в ЕС прибыли около 7,5 миллиона украинских беженцев, три миллиона из них не вернулись на родину.

Также она поблагодарила президента Франции Эммануэля Макрона за плодотворное председательство его страны в ЕС и в качестве основных заслуг отметила быстрый ввод шести пакетов антироссийских санкций.

Накануне Евросовет принял решение дать Украине и Молдавии статус кандидатов в членство в Евросоюзе.