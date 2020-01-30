Миллиардер Уоррен Баффетт решил продать свою медиакомпанию

В прошлом году миллиардер заявил, что нет никакого способа получить прибыль из его изданий. А многих сотрудников в СМИ BH Media Group сократили из-за уменьшения рекламных доходов.

Руководство Lee Enterprises решило приобрести 80 ежедневных и еженедельных изданий за 140 миллионов долларов. На эту покупку компания получит кредит на 25 лет на сумму 576 миллионов долларов от холдинга Berkshire Hathaway, который принадлежит Баффетту.

Предприниматель выбрал Lee Enterprises в качестве покупателя, потому что с 2018 года компания управляет BH Media Group. Она также владеет 46 газетами и более 300 изданиями в 21 штате США.

«У нас нет интереса продавать группу кому-либо еще по одной простой причине: мы верим, что Lee Enterprises лучше всего подготовлены к тому, чтобы справиться с вызовами в этой сфере», — пояснил Баффетт.

Ранее в 2018 году Уоррен Баффетт занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей США по версии Fоrbеs. Тогда состояние предпринимателя оценивали в 88,3 миллиарда долларов.