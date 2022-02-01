Миллиардер Сорос призвал сменить режим в Китае. Видео

Известный американский миллиардер Джордж Сорос провел лекцию для студентов Стэнфорда, на которой заявил, что международное сообщество должно склонить Китай к смене политического режима, говорится на странице бизнесмена в Twitter.

Сороса не устраивает и генсек Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. По его мнению, Си должен покинуть место главы государства.

«Это устранит самую большую угрозу, с которой сегодня сталкиваются открытые общества, и они должны сделать все, что в их силах, чтобы побудить Китай двигаться в желаемом направлении», — заявил миллиардер.

Он считает, что Китай сегодня — самое «могущественное авторитарное государство в мире». А Си Цзиньпин в отличие от предыдущего главы КНР действительно верит в коммунизм и якобы считает Мао Цзэдуна и Владимира Ленина своими кумирами. Более того, Сорос сравнил нынешнего китайского лидера с Гитлером из-за Олимпийских игр. По мнению миллиардера, Си использует ОИ-2022 так же, как фюрер в 1936-м — «чтобы одержать пропагандистскую победу своей системы строгого контроля».

Ранее к сравнению с Гитлером прибегли и британские журналисты. Но в отношении президента России Владимира Путина. Глава РФ во время украинского конфликта ведет себя подобно лидеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, присматриваясь к сельскохозяйственному потенциалу соседних стран. Такое мнение высказали авторы таблоида The Mirror.