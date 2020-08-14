Миллиардер Сорос назвал Россию «главным врагом Евросоюза»

Он пояснил, что у Евросоюза есть большое число как внутренних, так и внешних врагов. По его словам, ими являются Польша и Венгрия, несмотря на то, что они получают больше всего средств из структурного фонда, распределяемого ЕС. Сорос признался, что самые крупные «опасения» в этом вопросе вызывает у него Италия, информирует «Царьград».

Среди внешнеполитических неприятелей он назвал РФ. Миллиардер отметил, что наша страна всегда считалась «первым врагом Евросоюза». Он добавил, что теперь в лидеры выбился Китай и стал более опасным государством.