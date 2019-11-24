Миллиардер Майкл Блумберг запустил предвыборный ролик. Видео

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг официально вступил в президентскую гонку. В воскресенье на телеканалах начали крутить его предвыборный ролик.

«Он мог бы быть успешным представителем среднего класса, но Майк Блумберг стал человеком, который творит добро», — огласил диктор на CBS News.

В ролике отмечается, что Блумберг построил бизнес, который создал тысячи рабочих мест, он взял на себя ответственность за город, который все еще не отошел от теракта 11 сентября. В заслуги Блумберга поставили то, что помог создать движение по защите семей по всей Америке и выступил против угольного лобби для борьбы с глобальным изменением климата.

В рекламе утверждается, что Блумберг будет работать над восстановлением веры в мечту, когда богатые будут платить больше налогов, а средний класс получит по справедливости. Он будет стремиться создать страну, где человек без страховки сможет получить медицинскую помощь, а тот, у кого она есть, сохранит свою.

Ролик заканчивается слоганом «Создатель рабочих мест. Лидер. Решающий проблемы».

Майкл Блумберг намерен выдвигаться от демократов. По сообщениям СМИ, на показ политической рекламы по американскому телевидению он выделил более 30 миллионов долларов.

Блумбергу 77 лет. Он занимал пост мэра Нью-Йорка с 2002 по 2013 годы. Ему принадлежит одноименное агентство финансовых новостей. Он считается одним из богатейших людей в США. По оценкам Forbes, его состояние превышает 54 миллиарда долларов.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.