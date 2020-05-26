Миллиардер и «король» казино Стэнли Хо умер в Китае

Основатель игорного бизнеса в Макао Стэнли Хо ушел из жизни в возрасте 98 лет. Он был одним из самых богатых жителей региона.

Стэнли Хо стал владельцем крупнейшей сети казино в Макао. Только за 2018 год его состояние оценивалось в 6,4 миллиарда долларов, пишет South China Morning Post.

«Это конец эпохи. Хо был очень важной частью Гонконга», — отметил неисполнительный директор игорно-гостиничного комплекса Wynn Macau Аллан Земан.

Он добавил, что миллиардер десятилетиями оказывал влияние на игровую индустрию Макао.

Бизнесмен в 1962 году стал одним из основателей SJM Holdings. Компания работала в сфере игорного и гостиничного бизнеса, а со временем стала целой бизнес-империей. Штаб-квартира расположена в Гонконге, а основные активы — в Макао.

Еще Стэнли Хо основал компанию Shun Tak Holdings, занимающуюся морскими перевозками и недвижимостью. Организации принадлежит 19 казино в Макао, включая Grand Lisboa и Casino L’Arc Macau. За годы жизни миллиардер успел четыре раза жениться и обзавестись 17 внуками.