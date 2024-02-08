Мир 08 февраля 2024, 02:53 Миллиардер Фридман выиграл суд у своей домработницы Telegraph: Фридман выиграл суд у своей домработницы, которой не мог платить РИА «Новости»

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Российский предприниматель Михаил Фридман выиграл суд у своей домработницы, которой он перестал платить после введенных против него санкций. Об этом написала британская газета The Telegraph.

«Российский миллиардер, попавший под санкции, выиграл по трудовому спору в суде против своей домработницы после того, как судья постановил, что платить ей было бы уголовным преступлением», — сообщили в издании.

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Домработница бизнесмена на момент введения против него санкций находилась в декретном отпуске. Британское правительство заморозило счета Фридмана, лишив его средств для оплаты содержания обслуживающего персонала. И он перестал платить домработнице раньше, чем она была уволена.

«Судья постановил, что она просто „жертва процесса“», — написали авторы статьи.

Ранее суд Лондона отклонил иск Фридмана, просившего разрешить ему дополнительно тратить 30 тысяч фунтов стерлингов в месяц на обслуживание особняка.