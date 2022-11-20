Мир 20 ноября 2022, 11:18 Миллиардер Блумберг извинился за критику Китая от Джонсона Guardian: Миллиардер Блумберг извинился за антикитайскуую позицию Джонсона РИА «Новости»

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Миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг принес публичные извинения за антикитайскую риторику экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщили журналисты издания The Guardian.

Поводом для извинений стало выступление Джонсона во время Нового экономического форума в Сингапуре. Бывший премьер-министр Англии публично высказал резкую критику в адрес Китая.

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Он выступил с этой речью во вторник, 15 ноября. Во время выступления Джонсон заявил, что Китай является страной с «принудительной автократией».

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При этом сама площадка для подобных высказываний могла быть выбрана не совсем удачно. Авторы материала отметили, что на выступлении Джонсона присутствовали около 500 бизнесменов, инвесторов и дипломатов из стран Азии.

«Те из вас, кто был расстроен и обеспокоен тем, что сказал спикер, примите мои извинения», — извинился Блумберг.

Он принес сожаления в четверг. Также Блумберг отметил, что высказывание Джонсона отражает только личное мнение самого политика.