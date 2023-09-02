Мир 02 сентября 2023, 04:49 Миллиардер Аль-Файед умер в возрасте 94 лет Sky News: египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет Pxhere

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Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Предприниматель более 60 лет жил и вел бизнес в Великобритании. Об уходе из жизни Мухаммеда Аль-Файеда сообщил телеканал Sky News.

Аль-Файед «мирно скончался от старости» в среду, 30 августа, отметил телеканал со ссылкой на членов его семьи. Похороны миллиардера, как указано, состоялись в пятницу, 1 сентября, в центральной мечети Лондона.

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Мухаммед Аль-Файед на протяжении 16 лет — с 1997 по 2013 год — владел английским футбольным клубом Fulham. Также он свыше 25 лет являлся владельцем лондонского универмага Harrods. В 2010 году бизнесмен продал его государственному инвестиционному фонду Катара. Сумма сделки составила 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, что равняется 1,9 миллиарда долларов.

Старший сын бизнесмена Доди Аль-Файед встречался с принцессой Дианой после ее развода. Вместе с ней он погиб в автокатастрофе 31 августа 1997 года.