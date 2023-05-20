Мир 20 мая 2023, 02:36 Милли и Залужный обсудили ситуацию в зоне СВО Главком ВСУ Залужный обсудил ситуацию в зоне боевых действий с генералом США Милли РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил ситуацию в зоне проведения СВО с главой Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли, заявил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер. По его словам, стороны «обменялись прогнозами и оценками», сообщил ТАСС.

Батлер уточнил, что Марк Милли выслушал главкома ВСУ Валерия Залужного и убедил, что США якобы поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Несколько дней назад Залужный перестал появляться на публике. По словам главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, главком отказался встречаться с представителями альянса из-за напряженной ситуации в зоне СВО, а экс-глава госбезопасности ДНР Андрей Пинчук предположил, что Залужного могли ликвидировать бойцы ЧВК «Вагнер» еще 10 мая.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, главком мог «пропасть» по двум причинам. Первая — подготовка к анонсированному контрнаступлению, вторая — неудачи ВСУ. Днем 12 мая Валерий Залужный впервые после слухов о своей гибели показался на публике.