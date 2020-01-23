Милли Бобби Браун раскритиковали за очень взрослый наряд

Актриса и модель Милли Бобби Браун британо-американского происхождения нарвалась на шквал критики в Сети. Причиной стал ее чересчур взрослый наряд на премии Гильдии киноактеров (SAG Awards). Пользователи Instagram посчитали, что одежда сделала из 15-летней девочки взрослую женщину.

Милли стала известна благодаря сериалу «Очень странные дела». Девушку уже заметили в Голливуде, поэтому нередко ее приглашают на модные мероприятия и престижные премии. В эти выходные она появилась на красной дорожке премии Гильдии киноактеров.

Бобби Браун позировала перед фотографами в белом костюме со шлейфом и большим вырезом от Louis Vuitton. Образ дополняли белые туфли, гладкая укладка и нежный макияж в коричнево-бронзовых тонах. Позже Милли выложила фото с премии у себя в Instagram.

Пост получил более 3,5 миллиона лайков и сотни комментариев. Некоторые пользователи Сети заявили, что стилисты ошиблись с выбором образа для юной девушки. Ведь актриса стала выглядеть в два раза старше.

«Не похоже, что ей 15 лет», «я бы дала ей лет 30», «или 35» «она выглядит как Натали Портман или Селин Дион», «Милли превратилась в женщину с ипотекой и двумя детьми», написали интернет-критики.

Тем не менее нашлись люди, которые позитивно оценили выход юной звезды «Очень странных дел». Они назвали Милли «прелестной», «восхитительной», «похожей на ангела».

Однако самым громким событием прошедшей SAG Awards стала встреча Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Бывшие супруги мило пообщались за кулисами, что не скрылось от внимания фотографов. Теперь поклонники актеров надеются, что бывшие супруги опять будут вместе.