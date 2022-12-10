Мир 10 декабря 2022, 13:41 Миллер назвал газовый хаб главным итогом визита в Турцию Глава «Газпрома» Миллер счел главным итогом переговоров с президентом Турции газовый хаб РИА «Новости»

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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал главным итогом переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром энергетики Турции Фатихом Донмезом газовый хаб. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Конечно же, это газовый хаб», — ответил Миллер на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию.

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В холдинге уточнили, что поставки российского газа в республику и перспективы создания газового хаба стали основными в повестке дня встречи.

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В конце ноября создание газового хаба президент России Владимир Путин обсудил создание хаба с Эрдоганом.

С инициативой о создании трубопровода, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через «Северный поток», российский лидер выступил в октябре. Обсуждение данного вопроса началось на встрече президентов России и Турции в Астане на полях саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.