Миллер допустил замерзание европейских городов в случае пика холодной зимы | 360°

Мир 12 октября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Миллер допустил замерзание европейских городов в случае пика холодной зимы Глава «Газпрома» Миллер: целые города Европы могут замерзнуть в пик холодной зимы Unsplash

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Некоторые европейские города могут замерзнуть в пик холодной зимы. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, написал ТАСС.

«Во время пика холодов зимой в Европу могут замерзнуть целые города. Если холода станут аномальными, то им в сутки не хватит 800 миллионов кубометров газа, а это одна треть от общего потребления Евросоюза, — заявил он.

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Миллер напомнил, что в прошлые года Россия поставляла зимой в Европу в сутки от 0,6 до 1,7 миллиарда кубометров газа.

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По оценкам Миллера, в настоящее время запасов в немецких подземных хранилищах газа хватит примерно на 2,5 месяца.

«Прогнозы на зиму есть разные, как оптимистические, так и не очень. Наиболее пессимистические говорят о том, что в марте 2023 года в хранилищах остается примерно 5% закаченного газа», — отметил он.

Глава «Газпрома» допустил, что Европа переживет предстоящую зиму, однако вопрос в том, что произойдет с зимним сезоном в следующем году, написал RT.

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