Милиционеры в Белоруссии за два часа нашли вора по следу из лепестков роз

Владелец букета в кафе отмечал юбилей родственника. На торжестве он решил сделать предложение своей девушке и подарил ей 101 розу.

Чтобы букет не мешал отмечать торжество, его оставили у входа. Когда гости стали расходиться, выяснилось, что цветы пропали. На место вызвали милицию. Выйти на след правоохранителям помогли лепестки, которые осыпались с букета.

Через два часа похитителя цветов задержали. Им оказался клиент соседней бильярдной. Он успел дойти с огромным букетом до дома, где его задержали. За кражу цветов против мужчины завели уголовное дело.