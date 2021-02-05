Милиционеры в Белоруссии за два часа нашли вора по следу из лепестков роз
Незадачливого вора, забравшего букет из 101 розы, поймали белорусские милиционеры в Борисове. Найти его смогли по следам из опавших лепестков. Подробности сообщило издание Tut.by.
Владелец букета в кафе отмечал юбилей родственника. На торжестве он решил сделать предложение своей девушке и подарил ей 101 розу.
Чтобы букет не мешал отмечать торжество, его оставили у входа. Когда гости стали расходиться, выяснилось, что цветы пропали. На место вызвали милицию. Выйти на след правоохранителям помогли лепестки, которые осыпались с букета.
Через два часа похитителя цветов задержали. Им оказался клиент соседней бильярдной. Он успел дойти с огромным букетом до дома, где его задержали. За кражу цветов против мужчины завели уголовное дело.