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    11 августа 2020, 02:17

    Милиция сложила щиты в Солнечногорске. Видео

    Анастасия Кукова

    После длительных протестов жителей белорусского Солнечногорска Гомельской области милиция сложила щиты и покинула здание администрации, которое защищала от протестующих.
    Милиция сложила щиты в Солнечногорске. Видео

    Как сообщило издание NEXTA в своем Telegram-канале, митингующие встретили их решение аплодисментами, однако проникнуть в здание не пытались. Демонстранты все еще стоят перед администрацией.

    В Минске в разных районах города протестующие начали строить баррикады. Силовики продолжают использовать против них резиновый пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Новости SMI.FM