Милиция сложила щиты в Солнечногорске. Видео

После длительных протестов жителей белорусского Солнечногорска Гомельской области милиция сложила щиты и покинула здание администрации, которое защищала от протестующих.

Как сообщило издание NEXTA в своем Telegram-канале, митингующие встретили их решение аплодисментами, однако проникнуть в здание не пытались. Демонстранты все еще стоят перед администрацией.

В Минске в разных районах города протестующие начали строить баррикады. Силовики продолжают использовать против них резиновый пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.