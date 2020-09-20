Милиция применила слезоточивый газ и сделала предупредительный выстрел на акции в Бресте

Несанкционированные протестные акции продолжаются в городах Белоруссии. Против участников митинга брестская милиция применила слезоточивый газ и сделала предупредительный выстрел. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

«Подтверждаем, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также есть задержанные за нарушение закона о массовых мероприятиях», — процитировал Чемоданову ТАСС.

Кроме того, в МВД заявили, что силовики открыли огонь в городе. Они, предположительно, стреляли в воздух в предупредительных целях.

«Скорее всего», — сказала Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос, был ли сделан ли выстрел в предупредительных целях. «Мы не отрицаем. Вопрос — для чего был произведен выстрел вверх», — подчеркнула собеседница ТАСС.

В комментарии РИА «Новости» в МВД Белоруссии уточнили, что выстрел был произведен светошумовым патроном.

Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии сообщила, что в Минске в ходе протестов задержали более 10 человек. При этом она добавила, что правоохранители контролируют ситуацию.

Так называемый «Марш справедливости» сторонников оппозиции начался в Белоруссии 20 сентября. Милиция официально предупредила, что будет пресекать любую незаконную деятельность со стороны участников акции. Кроме того, у резиденции президента Александра Лукашенко выстроили бронетехнику и водометы.

В начале августа белорусы отдали свои голоса на выборах президента. Тогда с 80% голосов победил Александр Лукашенко, обойдя оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую. После этого в стране начались массовые протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов.