Милиция объяснила применение светошумовых патронов на марше пенсионеров в Минске

Минским милиционерам пришлось применить светошумовые патроны во время очередной несанкционированной акции протеста. Из толпы в сторону правоохранителей полетели бутылки и палки.

«Сотрудники милиции применили светошумовые патроны из пистолета „Оса“ и слезоточивый газ только после того, как в них со стороны протестующих полетели бутылки и палки», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

12 октября в нескольких белорусских городах прошли марши пенсионеров.

В Минске на несанкционированную акцию собрались около тысячи человек. Протестующие дошли с площади Независимости до Национальной академии наук. Возле Белорусского национального технического университета к пенсионерам присоединились студенты. Начались стычки с силовиками и задержания. Милиционеры применили слезоточивый газ и светошумовые патроны.

Протесты не стихают в Белоруссии уже третий месяц. Все началось 9 августа после того, как ЦИК опубликовал итоги президентского голосования. По данным Центризбиркома республики, победу одержал действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Его соперницу Светлану Тихановскую поддержали 10,1% избирателей. Несогласные с результатами голосования впервые вышли на улицу в тот же день.