Милиция Минска задержала несколько десятков протестующих

«Задержаны несколько десятков человек», — заявили в ведомстве.

Жители различных городов Белоруссии по воскресеньям выходят на несанкционированные марши протеста против действующей власти. Сегодня на проспекте Победителей 10 человек с оппозиционной символикой были задержаны еще до начала акции.

Все основные точки сбора сторонников оппозиции в Минске правоохранители обнесли металлическими ограждениями и выставили караулы. На улицах также выставили водометы и автозаки.

Резиденцию президента Белоруссии окружила военная техника и двойное кольцо из милиции и военных.

Сегодняшний марш сторонники оппозиции посвятили задержанным во время несанкционированных акций соратникам. Протестующие собрались около изолятора «Окрестино» и требовали выпустить всех, кто там находится.

Несанкционированные протестные акции в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Каждое воскресенье на улицы выходят несогласные с результатами прошедших в стране президентских выборов. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что протестом руководят из других стран.