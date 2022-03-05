Милиция ЛНР сообщила, что власти Киева не заботятся о своих военнопленных

Киевских властей не заботит положение своих военнопленных. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом он сообщил в стриме RT «Летучка».

По его словам, власти даже не попытались выйти на омбудсмена по правам человека.

«Им ничто не угрожает. Мы им даем связаться с родственниками, сказать, что с ними все хорошо. На что хочу обратить внимание: со стороны Киева не было никаких попыток выйти на нашего омбудсмена по правам человека. Они вообще не заботятся о своих военнослужащих, и поэтому мы уже предпринимаем всяческие попытки как-то связаться с родственниками. Для этого была создана специальная горячая линия», — сказал Марочко.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова готова принять участие в обмене пленными с Украиной.