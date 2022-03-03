Милиция ДНР показала кадры с уничтоженной украинской техникой в Волновахе
Жители Волновахи рассказали о пережитых обстрелах войсками ВСУ
Народная милиция ДНР продолжает освобождать город Волноваху от захвативших его войск ВСУ. После нескольких дней противостояния украинские военные бросили свою технику. В данный момент продолжается зачистка территории. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал RT.
Представители Народной милиции уточнили, что уничтожили два украинских танка, которые могли перекрыть дороги и вести стрельбу по жилым домам.
Местные жители рассказали о том, как пережили обстрелы в подвале. Одна из женщин поделилась, что украинский снаряд разрушил дом ее родителей.
«Папа под завалами лежит уже третьи сутки. Мама с братом убежали в другой подвал. Брата контузило. Поэтому возвращаться некуда», — поделилась она.
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что операция по зачистке города закончится в ближайшее время. После этого город полностью перейдет под контроль республики.