«Милиция деморализована». Политолог предрек новые протесты в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала мэров городов выйти на мирные протесты в ближайшие выходные. Политолог Валерий Карбалевич рассказал «360», как это будет происходить.

«Власти были вынуждены уступить населению, которое протестует, потому что сначала они пытались силой сломать эту протестную волну, запугать их так, чтобы парализовать волю к сопротивлению. Раньше такая тактика срабатывала, а сейчас нет. Самое главное — она вызвала протест общественности. И теперь людей на улицах не трогают», — отметил Карбалевич.

Из-за сдерживания милиции, возможно, что митинги и протесты только усилятся, считает эксперт.

«Будет довольно сдержанная реакция, потому что сама милиция деморализована, министр внутренних дел попросил прощения за перегибы. Снова включить процесс репрессий будет сложновато. Поэтому протесты будут продолжаться и, может, даже нарастать», — заявил «360" Карбалевич.

Но при этом, по его словам, градоначальники не сильно смогут повлиять на ситуацию в целом.

Накануне ЦИК объявил окончательные итоги выборов. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей.