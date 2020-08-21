Милиция Белоруссии приняла после выборов сотни заявлений об исчезновении людей

Белорусские полицейские после 9 августа приняли сотни обращений от граждан об исчезновении их родственников и знакомых. Большая часть из них уже обработана.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД Белоруссии.

«С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняя милицию в непредставлении информации о задержанных», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи уголовного розыска круглосуточно работают с подобными обращениями. На сегодняшний день почти все они обработаны, осталось несколько десятков.

«Но заявления продолжают поступать, пусть и не так активно», — добавили в милиции.

В результате проведенной оказалось, что некоторые граждане действительно отбывают наказание в виде административного ареста за противоправные действия. Однако значительная часть «уехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив».

Кроме того часть людей, ведущая асоциальный образ жизни, пропадала регулярно и раньше. В итоге милиция находила их в притонах и изоляторах.

«Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе, — подчеркнули в МВД.

Несанкционированные акции начались в Белоруссии после выборов президента. Оппозиционно настроенные граждане были не согласны с итогами голосования, в которых победил Александр Лукашенко. В первые дни проходили столкновения протестующих и силовиков. По итогу было задержано около 6,7 тысяч человек. Пострадали 150 правоохранителей.