Милиционера из Киргизии ранили во время перестрелки на границе

Милиционера из Киргизии ранили во время новой перестрелки на границе с Таджикистаном. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области Киргизии.

«В Лейлекском районе Баткенской области, в населенном пункте Арка-1, возле киргизско-таджикской границы вновь ведется перестрелка. Стрельба ведется периодически. Среди раненых есть сотрудник милиции», — сказал представитель пресс-службы.

Конфликт между пограничниками на киргизско-таджикской границе произошел 28 апреля. Причиной стала установка видеокамер таджиками на территории участка «Головной водораздел». Киргизский пограничный отряд потребовал приостановить установку видеокамер. Однако стороны не смогли договориться.

После этого около 150 человек стали закидывать друг друга камнями. На следующий день между таджикскими и киргизскими силами начался вооруженный конфликт. Они обвинили друг друга в эскалации.

По последним данным, погибли 20 человек, еще около 150 с обеих сторон пострадали. Глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности заявил, что 30 апреля Киргизия и Таджикистан отведут войска от границы.