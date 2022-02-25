Микронезия разорвала отношения с Россией

Федеративные штаты Микронезии объявили о разрыве дипломатических отношений с Россией из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в правительстве тихоокеанской страны, которая также направила ноту об этом в посольство РФ на Филиппинах, передало РИА «Новости».

«Дипломатические отношения между двумя странами разорваны», — говорится в сообщении кабинета министров Микронезии.

ФШМ готовы восстановить отношения с Россией при условии, если она продемонстрирует приверженность миру, дружбе и сотрудничеству, добавили власти страны.

Микронезийский президент Дэвид Пануэло заявил, что его страна последовала примеру украинских партнеров, также разорвавших дипломатические отношения с Россией.

Правительство ФШМ тем самым выразило солидарность с украинским народом и властями Незалежной.

Россия и Микронезия установили дипломатические отношения 9 марта 1999 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу заявил, что рано или поздно его страна начнет диалог с Россией, писал RT.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В Минобороны России заявили, что выводят из строя объекты военной инфраструктуры Украины и не наносят ударов по украинским городам, а гражданскому населению страны ничего не угрожает.