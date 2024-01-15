15 января 2024, 18:21
Микробиолог Никулин: эпидемия новой «болезни Х» произойдет с вероятностью в 70%
Эпидемия новой «болезни X», которая потенциально сможет в 20 раз превзойти COVID-19 по смертности, произойдет с вероятностью в 70%. Такими прогнозами поделился микробиолог Игорь Никулин в эфире радио «Комсомольская правда».
По словам специалиста, 400 американских военно-биологических лабораторий работают, их никто их не контролирует. При этом организации нарушают действующую конвенцию о запрещении биологического и токсичного оружия, сообщил сайт kp.ru.
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«Я думаю, 70% на 30%, что такая эпидемия возникнет», — отметил Никулин.
Смертность
Болезни
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