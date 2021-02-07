Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Египте. Погибли 11 человек

Авария произошла на шоссе Эль-Куреймат в провинции Минья. Жертвами происшествия стали девять пассажиров микроавтобуса и два человека, которые ехали в легковом автомобиле.

Отмечается, что в легковушке была пара, чье бракосочетание было запланировано на следующий день.

Тела погибших вместе с пострадавшими были доставлены в ближайшие больницы. Точное число раненых пассажиров не называется. Причины столкновения пока не установлены.

Автобус с горнолыжниками попал в ДТП по дороге в Пермь. В результате аварии некоторые пассажиры получили ушибы, но никто серьезно не пострадал. Сейчас все причины выясняют сотрудники ГИБДД. Авария произошла около 19:30 (17:30 по московскому времени) в Чусовском районе Пермского края. Горнолыжники возвращались в город с курорта «Такман».