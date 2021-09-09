Микроавтобус с паломниками-хасидами попал в ДТП на Украине

На Украине микроавтобус с паломниками-хасидами попал в аварию в Киевской области. Погиб один гражданин Израиля.

Авария произошла около 04:00. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

По данным МВД, водителя автобуса ослепило светом фар встречного автомобиля. Он резко повернул налево, чтобы избежать столкновения, но столкнулся со встречным автобусом. После этого его откинуло в поле.

«Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на 109-километровой трассе в районе села Чупира автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевез 13 пассажиров — паломников-хасидов из города Умани в аэропорт Борисполь», — сообщили в ведомстве.

Погиб один из пассажиров, 45-летний гражданин Израиля. Все остальные не пострадали.

В этом году паломники-хасиды при традиционном походе в Умань столкнулись с проблемами. Они жаловались на беззаконие силовиков и повсеместный антисемитизм, сообщало РИА «Новости». Всего на Украину на несколько дней приехали около 28 тысяч иудейских паломников.