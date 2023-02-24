Мир 24 февраля 2023, 18:12 Микроавтобус попал под оползень на северо-востоке Турции

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В районе города Артвин микроавтобус попал под оползень перед въездом в горный тоннель. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале RT.

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По данным турецких СМИ, в результате внезапного оползня пострадало только четыре человека. Они получили легкие ранения. Количество людей, находившихся в микроавтобусе, пока не уточняется. Также не обнародована информация о дальнейшей судьбе пострадавших и повреждениях самого транспорта.

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