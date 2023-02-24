24 февраля 2023, 18:12
Микроавтобус попал под оползень на северо-востоке Турции
На них видно, что водитель автобуса успел вовремя остановиться. Когда транспорт уже почти вплотную подъехал к тоннелю в горной породе, начался сильный оползень. С высоты на дорогу посыпались камни разного размера. Судя по скорости их полета, осколки горной породы падали с большой высоты. Один из них был достаточно большим и чудом не задел автобус. Этот валун в итоге упал у въезда в тоннель. Артвин находится на северо-востоке Турции.
В районе города Артвин микроавтобус попал под оползень перед въездом в горный тоннель. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале RT.
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По данным турецких СМИ, в результате внезапного оползня пострадало только четыре человека. Они получили легкие ранения. Количество людей, находившихся в микроавтобусе, пока не уточняется. Также не обнародована информация о дальнейшей судьбе пострадавших и повреждениях самого транспорта.
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Турция
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