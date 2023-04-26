Мир 26 апреля 2023, 12:05 Михаилу Подоляку в Госдуме напророчили судьбу Геббельса Депутат Ивлев заявил, что Подоляк ответит в суде за слова об уничтожении всего в Крыму Unsplash

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Угрозы уничтожить все в Крыму незаконны, советнику руководителя офиса президента Украины Михаилу Подоляку придется отвечать за них в суде. Об этом сказал РИА «Новости» депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Он назвал заявление украинского журналиста фашистским и процитировал ему в ответ старинную русскую пословицу о том, что бодливой корове бог рога не дает. Леонид Ивлев посоветовал Михаилу Подоляку изучить протоколы Нюрнбергского процесса, потому что ему «грозит участие в похожем судебном разбирательстве».

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«За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге [немецкому пропагандисту Паулю Йозефу] Геббельсу. Пусть готовится», — сказал депутат.

Михаил Подоляк на вопрос о том, готовил ли киевский режим нападение на Россию 24 февраля, но по требованию США отложил атаку, сказал, что у него другие приоритеты. Советник заявил, якобы Украина имеет юридическое право с точки зрения международного законодательства уничтожать все на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.