Суд во Франции признал Россию собственником храма Архангела Михаила в Каннах

Суд Франции признал Россию собственником храма Архангела Михаила в Каннах. О таком решении сообщили в российском посольстве в Париже. Там отметили, что разбирательства по этому делу проводились с 2014 года.

Семь лет назад организация, которая на тот момент управляла храмом Архангела Михаила, пыталась оспорить права российской стороны через суд. Получить окончательное решение удалось лишь в 2021 году. В посольстве РФ назвали это закономерным результатом, к которому привело слаженное сотрудничество нескольких ведомств России и квалифицированных юристов.

«По итогам многолетнего судебного разбирательства подтверждены историческая принадлежность храма российскому государству и наши законные права на него», — отмечается в сообщении дипломатов для ТАСС.

Храм Святого Архангела Михаила в Каннах — один из самых старых православных приходов на территории Франции. Его возвели еще в 1896 году, автором выступил архитектор Луи Нуво. Храм построили на средства из пожертвований царской семьи.