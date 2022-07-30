Михаил Саакашвили утратил интерес к политике

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили больше не интересна политика, заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. По его словам, экс-глава государства намерен покинуть свою партию «Единое национальное движение», сообщило РИА «Новости».

Правозащитник отметил — Саакашвили уйдет не только из партии, но и из всей грузинской политики, потому что «теперь это вопрос жизни и смерти».

«Его политический ресурс исчерпал свое, его повестка дня и задачи также поменялись. Его главная задача — это следить за здоровьем, спастись от возможной опасности, смерти», — рассказал о планах заключенного экс-президента Валерий Гелбахиани.

Осенью прошлого года Михаил Саакашвили вернулся в Грузию. Там его задержали по факту незаконного пересечения границы. В итоге экс-президент страны стал фигурантом нескольких уголовных дел. Во время выступления в суде он не смог закончить речь и попросил вызвать врача.