Михаил Саакашвили прекратил голодовку в тюрьме Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме города Рустави, прекратил голодовку. Как сообщил начальник пенитенциарной службы страны Ника Цхвариашвили, политик согласился начать употреблять мед и натуральные соки.

Цхвариашвили рассказал, что для экс-президента изготовили персональную банковскую карту. По ней он может заказывать себе самые разные продукты прямо в тюремную камеру. Изначально выбор Саакашвили пал на мед и соки.

«После подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда, также несколько литров натурального сока. Он начал принимать продукты, в том числе мед, а также натуральные соки, что указывает на то, что так или иначе организм не сталкивается с истощением», — заявил Цхвариашвили «РИА Новости».

В пятницу, 8 октября, адвокаты подвели итоги восьмидневной голодовки Саакашвили и рассказали, что за это время он успел сбросить 12 килограммов.

Еще несколько лет назад Михаила Саакашвили заочно осудили в Грузии по двум уголовным делам. По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани его приговорили к трем годам тюрьмы, по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили — к шести. Помимо этого, Саакашвили является фигурантом еще трех дел, которые все еще находятся на рассмотрении судов.

Власти Грузии неоднократно предупреждали, что Саакашвили будет арестован сразу же, как пересечет границу страны. Однако в начале октября политик объявил в интернете, что решил вернуться на родину. Саакашвили действительно прилетел на территорию Грузии, приурочив свой приезд к региональным выборам местного самоуправления. В итоге экс-президент был арестован.