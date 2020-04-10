Михаил Мягков: причастных к сносу памятника Коневу в Праге ждет уголовная ответственность

По словам Мягкова, причастные могут быть привлечены к уголовной ответственности, если окажутся на территории России. Нормы законодательства это позволяют.

Он также заявил, что военно-историческое общество готово оказать всю возможную помощь для перевозки монумента в Россию.

Кроме того, СКР возбудил дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге. Речь идет о статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».