Михаил Мягков: причастных к сносу памятника Коневу в Праге ждет уголовная ответственность
Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, в интервью с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что ждет тех, кто снес памятник Коневу в Праге.
По словам Мягкова, причастные могут быть привлечены к уголовной ответственности, если окажутся на территории России. Нормы законодательства это позволяют.
Он также заявил, что военно-историческое общество готово оказать всю возможную помощь для перевозки монумента в Россию.
Кроме того, СКР возбудил дело по факту демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге. Речь идет о статье УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».