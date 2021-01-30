Мигранты в Британии подожгли казармы, в которых их заперли на карантин

Беженцы ранее выражали недовольство условиями содержания в казармах и требовали переселить их. Однако власти отметали все претензии, заявляя, что условия пригодные. Мигранты жаловались, что им не хватает места, что им приходится жить в общих спальнях.

Вместе с усилением ограничений из-за коронавируса беженцам и вовсе запретили покидать казармы. Правозащитники сообщили, что недавно мигрантов согласились переселить, но только при условии, что они после этого выдержат 10-дневный карантин. Возможно, именно это и подтолкнуло к поджогу.

Поджигатели своим деянием оскорбили налогоплательщиков, благодаря которым они получили жилье в казармах, пока власти рассматривают заявки на убежище, заявила министр внутренних дел Британии Прити Патель. Она пообещала, что виновные будут наказаны.

Мигранты ранее устроили беспорядки в центре временного содержания в Екатеринбурге.