Мигранты совершили более 60 попыток проникнуть в Польшу из Белоруссии за сутки

Более 60 попыток незаконного перехода польской границы нелегальными мигрантами оказалось зафиксировано в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщила польская Погранслужба в Twitter.

Вместе с ними за содействие задержали двух украинцев, а также граждан Афганистана и Польши. В этом году через эту границу в Прибалтику попали несколько тысяч нелегалов, в основном из Ирака. Из-за этого на границе было введено чрезвычайное положение, усилена охрана, натянута колючая проволока.

В связи с этим заговорили о миграционном кризисе на границе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев. Погибших якобы хоронят неравнодушные поляки, а власти информацию об умерших скрывают.

Журналисты и международные наблюдатели, подчеркнул Лукашенко, работают только с белорусской стороны границы. А трупы умерших в польских лесах, по его словам, «так там и валяются».