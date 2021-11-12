Мигранты на белорусско-польской границе признались, что готовы на секс с проводниками в Европу

Беженцы на белорусско-польской границе рассказали, что у стремящихся в ЕС людей крадут деньги проводники, которые обещают доставить до желаемой страны. Кроме того, есть случаи, когда за переход в Польшу женщины расплачивались интимом. Об этом рассказали зампред Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян и лидер организации Езиды Урала Георгий Асоев.

Проживающий в Белоруссии зампредседателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян в беседе с Ura.ru рассказал, что на границе двух стран находятся около пяти тысяч человек. В основном это курды и езиды. Как правило, курды направляются в Великобританию, а езиды — в Германию.

Мигранты всего несколько месяцев назад еще беспрепятственно переходили белорусско-польскую границу. По словам Бакояна, в начале она была слабая. Беженцы получали белорусскую визу.

Зампредседателя конгресса езидов признал, что сейчас среди беженцев есть люди, потратившие 10 тысяч евро, сразу отдав их проводнику и не сумев после вернуть их обратно. Однако есть и другие — кто говорил провожатым, что, не будут ничего платить, пока не доберутся до нужного места.

Это не единственные неприятные истории, которые происходили между езидскими мигрантами и проводником-курдом. Одна из девушек пошла прогуляться, и о ней долго ничего не было слышно. Искать пропавшую вызвался проводник. Он нашел девушку, и начал обещать ей помощь в переходе через границу. После этого мужчина воспользовался ею. В последствии семья девушки не видела больше ни проводника, ни отданных за его обещанную помощь денег.

Сложная ситуация с мигрантами с Ближнего Востока и из Африки на белорусско-польской границе сложилась несколько дней назад. Сейчас там скопились несколько тысяч человек, которых не пускают ни в одном из направлений. Запад обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в попытке дестабилизировать ситуацию и пригрозил санкциями. Белорусский лидер в ответ на новые ограничения пообещал остановить транзит газа в Европу.