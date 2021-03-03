Мигранты изнасиловали пожалевшую их туристку на Канарах

На Канарских островах несколько мигрантов изнасиловали приехавшую из Ирландии туристку. Они напали на женщину в ответ на ее желание помочь.

Четверо мужчин в возрасте от 18 до 35 лет надругались над своей жертвой в парке Агуа Ла Перра, который находится на острове Гран-Канария. Об этом сообщил портал Daily Mail.

36-летняя ирландка заметила лагерь приезжих на территории парка и поинтересовалась, может ли помочь им в чем-то. Недолго думая, мигранты напали на туристку.

На испанский курорт мужчины прибыли из Северной Африки. Им выделили находившееся в ведении Красного Креста жилье. Но из-за нарушения установленных правил мигрантов выгнали, после чего они и обосновались в парке.

Подозреваемых удалось задержать. В полицию также передали результаты медицинского осмотра пострадавшей иностранки. Каждому из нападавших могут предъявить обвинение в групповом изнасиловании.

В Дербенте из-под стражи сбежал подозреваемый в изнасиловании родственницы. В преступлении он сознался на допросе, сославшись на сильное возбуждение после принятой виагры.