Мигрантов в Швеции решили подселить к пенсионерам

Проект SällBo призван помочь мигрантам привыкнуть к жизни в новом месте, а пожилым людям избавиться от одиночества. Реализация программы начнется в специальных общежитиях города Хельсингборг. 31 квартиру здесь выделят пенсионерам, а 20 квартир — мигрантам в возрасте от 18 до 25 лет. Половину квартир займут семьи приезжих с детьми.

Создатели проекта подчеркнули, что подобный способ еще не опробован ни одной страной мира, сообщила «Экспресс газета». Они уверены, что проект поможет молодым людям из других стран лучше понять шведское общество.