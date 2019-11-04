Мигрантов-нелегалов нашли в рефрижераторе в Греции

Греческие правоохранители задержали более 40 мигрантов, которых нелегально везли в фуре-рефрижераторе. Все живы. Нарушители доставлены в полицию.

Все мигранты, большинство из которых афганцы, живы, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на греческую полицию. Все задержанные, включая водителя фуры, были доставлены в ближайший отдел полиции.

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В последние три-четыре года Греция стала своеобразным перевалочным пунктом для мигрантов, которые всеми правдами и неправдами пытаются попасть в Европу. Многие нелегалы, к слову, остаются в Греции, что вызывает обеспокоенность как местных властей, так и туристов.

Путешественники предпочитают от греха подальше отказываться от туров в Грецию, опасаясь непредсказуемых мигрантов — соответственно, туристическая отрасль страны несет убытки. При этом туризм — одна из основных статей дохода этой страны.

В октябре 2019 года неподалеку от Лондона в фуре-рефрижераторе были найдены тела 39 беженцев. Все они были мертвы. Начато расследование, в его ходе задержаны восемь человек. Их подозревают в налаживании бизнеса по нелегальной переправке мигрантов.