Россияне оказались в Литве в числе нелегальных мигрантов из Белоруссии

В Литве среди нелегальных мигрантов из Белоруссии оказались россияне. Теперь вопрос об их возвращении обсуждают с представителями Москвы. Об этом заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

«У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу», — рассказал Адоменах в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что две трети мигрантов составляют жители Ирака. Литва продолжает вести переговоры с властями этой страны. Заместитель министра также выразил надежду, что литовским властям удастся сотрудничать с теми странами, откуда приезжают нелегальные мигранты.

«Мы надеемся, что страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не проводили в палатках в литовскую зиму при -20 градусах», — подчеркнул Адоменас.

В июне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Евросоюз призывает его остановить поток мигрантов. Но лидер страны заявил, что не станет этого делать. Свое решение он объяснил тем, что Запад развязывает гибридную войну и пытается убить экономику Белоруссии.