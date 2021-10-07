Мигрантам захотели назначить проверку квалификации в России

Президент Национального объединения строителей (НОСтрой) Антон Глушков заявил, что проверку квалификации для работы в России для строителей Узбекистана планируют начать в ноябре. Этой информацией Глушков поделился с ТАСС на Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

В конце сентября Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана и НОСтрой заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь, согласно новым прописанным правилам, трудовые мигранты смогут пройти специальную проверку квалификации.

«Она не будет обязательной, но подтвердит знания специалиста и даст гарантию работодателю», — объяснил Глушков и отметил, что этот тест станет гарантом официального трудоустройства для граждан Узбекистана.

Глушков выразил предположение, что начиная с ноября все иностранные кадры будут проходить не только проверку врачей и полиции, но и данное тестирование. Опробуют новый экзамен уже на следующей неделе и по его итогам решат, каким будет проходной балл, пригодный для работы в России.

Специалист рассказал, что разработчики экзамена составили его на 80% из профессиональных вопросов и на 20% из вопросов по охране труда.

При этом тестирование планируется ввести не только в Узбекистане, но и в других регионах. «Как только мы завершим организацию квалификационной проверки в Узбекистане и покажем ее результаты, с готовым продуктом будем выходить и встречаться с коллегами из Таджикистана и Белоруссии. Я думаю, что до конца года мы запустим и там экзамены. С Белоруссией уже ведем переговоры, в ближайшее время проведем встречу», — добавил Глушков.