Мир 26 ноября 2023, 04:01 Мигрант проник в церковь Вены и сорвал статую Мадонны Сириец сорвал в австрийской церкви статую Мадонны и украл деревянный крест РИА «Новости»

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Гражданин Сирии серьезно повредил имущество одной из церквей в Вене. Он сорвал с крепления статую Мадонны и украл деревянный крест, сообщила полиция австрийской столицы. Ее процитировало РИА «Новости».

«Сотрудники горуправления полиции Фаворитена подняли по тревоге из-за того, что в церковь проник мужчина, сорвавший с крепления статую Мадонны и похитивший деревянный крест», — уточнили в сообщении.

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Полицейские задержали 29-летнего сирийца в непосредственной близости от церкви. Акт вандализма зафиксировали в самом густонаселенном районе Вены Фаворитен, где проживает множество мигрантов.

Ранее неизвестный мужчина пытался проникнуть в церковь «Новое поколение» в Благовещенске с мачете и ножами. При этом он называл себя богом. В церкви на тот момент происшествия находились прихожане, в том числе женщины и дети. Никто из них не пострадал.