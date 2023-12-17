Мир 17 декабря 2023, 00:12 Мигрант проник из России в Финляндию через двухметровый забор Helsingin Sanomat: мигрант проник в Финляндию через забор на границе с РФ РИА «Новости»

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Проситель убежища впервые проник из России в Финляндию через двухметровый забор на границе с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на финскую погранохрану.

«Один человек перелез через пограничный забор в „Ваалимаа“ в субботу и попросил убежища в Финляндии», — рассказали авторы материала.

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Руководитель пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Киммо Гронофф подчеркнул, что высота заграждений составляет не менее двух метров. Это первый случай, когда кто-то перелез через забор на границе. В прошлом никто даже не предпринимал таких попыток.

Финские власти закрыли КПП на границе с Россией в ноябре, объяснив это неконтролируемым наплывом беженцев. С 20 ноября по 14 декабря все погранпункты не работали, однако 14 декабря Финляндия открыла два КПП — «Ваалимаа» и «Ниирала», но лишь на два дня.