МиГ-29 ВВС Болгарии пропал с радаров

Болгарский истребитель МиГ-29 пропал с радаров во время выполнения тренировочного задания. По данным Минобороны, самолет разбился.

Истребитель потерпел крушение в Черном море. Ведутся поиски летчика разбившегося судна. Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии. Тактические учения «Шабла 21» с боевой стрельбой прекращены.

«9 июня при выполнении тренировочного задания над морской акваторией Болгарии самолет МиГ-29 из состава ВВС страны потерял радиосвязь и в 00:45 пропал с радаров», — сообщили в ведомстве.

После крушения была начала поисково-спасательная операция. В ней участвуют силы и средства ВМС, Объединенного командования специальных операций, пограничной полиции и ВВС. До сих пор пилот не найден.

На место происшествия выехали министр обороны Болгарии Георгий Панайотов и начальник обороны адмирал Емил Ефтимов.

Военные учения «Шабла 21» стартовали в Болгарии 7 июня, они должны были закончиться 11 июня. Болгарские и сербские летчики во время тренировочных заданий отрабатывали стрельбу по освещенным парашютным целям.