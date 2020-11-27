Миг-29 ВМС Индии упал в Аравийском море

Информацию подтвердил и представитель индийского ВМС газете The Times of India.

ЧП случилось вечером 26 ноября. Пилоты катапультировались. Одного из них нашли и доставили в госпиталь. Поиски второго продолжаются.

Истребитель базировался на авианосце «Викрамадитья». Причины авиакатастрофы выясняют.