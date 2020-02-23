МиГ-29 разбился в Индии

Истребитель МиГ-29К во время тренировочного полета потерпел крушение в индийском штате Гоа. Летчик успел катапультироваться.

«Сегодня [23 февраля] около 10:30 (08:00 по Москве)у Гоа потерпел крушение самолет МиГ-29К, выполнявший обычный тренировочный полет. Пилот самолета благополучно катапультировался», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ВМС Индии.

Индийские военные уже начали расследование инцидента. Год назад Россия сделала Индии коммерческое предложение на дополнительную поставку партии самолетов МиГ-29. Общую сумму заказа оценили в сумму почти 850 миллионов долларов. До этого Индия уже закупила 45 таких истребителей.

МиГ-29К — это палубный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он предназначен для решения задач ПВО корабельных соединений и завоевания господства в воздухе. На самолете установлено управляемое высокоточное оружие. МиГ-29К может поражать надводные и наземные цели в любое время суток и при любых погодных условиях.