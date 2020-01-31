Смерть от банана, или во всем виноват Трамп. Эти мифы о коронавирусе заставят вас смеяться

Вокруг коронавируса образовалось много мифов и фейковых новостей. Facebook уже готовится удалять дезинформацию о нем на своей платформе. Некоторые на полном серьезе полагают, что это новое биологическое оружие. Кто-то связывает вирус с пивом Corona, а кто-то верит — во всем виноват 5G. «360» собрал самые популярные и нелепые мифы про коронавирус.

Летучие мыши

В социальных сетях очень быстро обрела популярность версия о том, что вспышка коронавируса произошла после того, как одна девушка съела летучую мышь. Появилось видео с молодой китаянкой, ставшее вирусным. Британский таблоид The Daily Mail тут же поспешил им поделиться.

На самом деле это видео даже не снималось в Китае. Действие разворачивается в Республике Палау. Ну и самое главное: датируется оно 2016 годом. Главная героиня видеоролика рассказала, что из-за дезинформации ей регулярно стали приходить угрозы.

Алкогольные теории

Жители США решили, что между коронавирусом и пивом Corona есть подозрительная связь. Google Trends показали, что популярность запроса corona beer virus выросла на 2300% с 18 по 26 января. Некоторые полагают, что в запросах могла быть опечатка. В любом случае это дало новый повод для создания мемов.

«Владелец пива Corona, когда ученые назвали новый вирус».

В России особую популярность обрела теория, что алкоголь поможет справиться с коронавирусом.

Впрочем, как рассказала «Би-би-си» жительница Уханя, старшее поколение там тоже верит в лечебную силу алкоголя. Ходят пьяные, чтобы вирус убить.

На самом деле алкоголь ослабляет иммунитет и организм человека. Его употребление усугубит процесс борьбы с коронавирусом.

Посылки с AliExpress

Большая часть товаров, выставленных на сайте AliExpress, приходит своим заказчикам из Китая. Стоило новостям о вирусе появиться, как люди запаниковали, что вирус передастся через посылку. Компания заверила своих покупателей — все посылки проходят санитарную обработку.

Более того, обычно они идут на протяжении нескольких дней, недель, а то и месяцев. Вирус попросту не выживет на поверхности или внутри этой посылки.

Зато у Twitter-пользователей появился новый повод создавать мемы.

Во всем виноват 5G

В наши дни 5G то и дело фигурирует в новостях. Он то является средством шпионажа, то причиной рака. Разумеется, вскоре появилась теория заговора и о том, что именно 5G стал причиной коронавируса. Множество групп, выступающих против 5G, стали публиковать «разоблачительную» информацию. В постах утверждалось, что в Ухане был впервые запущен 5G и он «разрушил иммунную систему людей, тем самым повысив вирулентность обычной простуды».

Однако нет никаких доказательств того, что 5G ослабляет иммунитет или как-то вредит человеку. Более того, 5G был запущен не только в Ухане. Facebook уже пометил пост как содержащий ложную информацию.

Избегайте бананов

В странах СНГ распространился фейк про бананы. Люди пересылают друг другу в мессенджерах одно и то же сообщение: можно заразиться коронавирусом через бананы.

В публикации говорится, что в больнице Синьхуа ночью погибли 23 человека, а в новостях главного канала попросили временно не употреблять бананы, особенно привезенные с юга. Автор также просит не отвечать на сообщение, а сразу пересылать его всем близким.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Он способен жить только внутри организма животного или человека, поэтому на банане он выжить не сможет.

Печенья с предсказаниями и Red Bull

В Австралии стали очень популярны публикации со списками еды, которая может быть заражена вирусом. Все они подавались в форме срочного уведомления от «Департамента болезней Парраматта».

В список «опасной еды» попали печенья с предсказаниями, рис, лапша, китайский Red Bull и многое другое. В итоге все зашло настолько далеко, что департаменту здравоохранения Нового Южного Уэльса пришлось выступить с заявлением. Оказалось, департамента болезней Парраматты не существует, а продукты не представляют угрозы.

Заболеешь и умрешь

Многие полагают, что все зараженные коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Однако осложнения выявили примерно у 17% заразившихся. Об этом говорит и статистика: среди почти 10 тысяч заболевших умерли только 213 человек. У многих болезнь протекает как обычная простуда.

Ученые опасаются, что вирус может мутировать со временем.

Биологическое оружие

Как пишет The Guardian, миф о биологическом оружии появился благодаря The Washington Times. Газета процитировала бывшего сотрудника израильской военной разведки. Он утверждал, что вспышка коронавируса могла быть связана с Уханским институтом вирусологии, где, возможно, разрабатывали биологическое оружие.

Есть еще версии о ввозе вируса контрабандой из Канады в Китай.

Профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг написал в Тwittеr, что нет никаких доказательств того, что это биологическое оружие. А если бы это вдруг оказалось правдой, то оно было бы плохим. Хорошее биологическое оружие должно быть более смертоносным и не так легко распространяемым.

Без Трампа никуда

Сторонники теории заговора о существовании «внутреннего государства» в США убеждены, что вспышка коронавируса была приурочена к началу процесса импичмента Дональда Трампа.

Один из сторонников этой теории, Джордан Сатер, в Тwittеr писал, что все это спланировали. Он рассказал о патенте на коронавирус, выданный одной фирме. Та связана с фондом Билла и Мелинды Гейтс. Компании пришлось выпустить заявление и объяснить, что она исследует вирус инфекционного бронхита — коронавирус, который поражает домашнюю птицу и свиней, а не людей.