Мир 29 марта 2023, 17:02 «Миф о патриотах трещит по швам». В США раскрыли правду о настроениях в рядах ВСУ Американский ветеран Дрейвен: миф об украинских солдатах-патриотах трещит по швам Ministry of Defense of Ukraine

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Западная пропаганда пытается внушать, что у ВСУ очень высокая мотивация, однако реальное положение дел совсем другое. Об этом сообщил в Twitter американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен.

«Миф об украинских солдатах, что они патриоты, сражаются добровольно, не жалея жизней, трещит по швам», — подчеркнул он.

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По его словам, продолжать боевые действия хочет только президент Украины Владимир Зеленский и западные партнеры.

«Вот они с удовольствием пожертвуют каждым украинцем до последнего человека», — отметил Дрейвен.

Он обратил внимание на видео, на котором украинские солдаты, предположительно, покидают Артемовск. При этом военнослужащие улыбаются.

Ветеран признался, что совсем не удивился тому, что военнослужащие рады отъезду.

«Это был не их выбор — находиться в городе», — констатировал эксперт.